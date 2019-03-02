Компанія Nissan відмовилася від планів випускати наступну генерацію X-Trail на британському заводі через Brexit. Натомість підприємство налагодило виробництво у японському місті Кіушу.
Nissan анонсував наміри випускати кросовер в Британії ще у 2016 році, але через вихід Великої Британії з Європейського Союзу змінив своє рішення.
Читайте також: Купе Lexus LC "на стероїдах" отримало більше потужності, ніж у суперкара Lexus LFA
Японці кажуть, що відсутність чіткої ситуації з наслідками Brexit не дозволяє компанії планувати майбутнє. Такий крок може поставити під сумнів майбутнє найбільшого в Британії автомобільного заводу в місті Сандерленді.
Там сьогодні для європейського ринку випускають Juke, Note та Leaf. На Nissan у Великій Британії припадає 30% усього автовиробництва і більшість з них продається у Європі.
Nissan X-Trail
Нагадаємо, що як примусити Nissan Leaf проїхати 280 км на морозі.