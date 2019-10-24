Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров рассказал о новой процедуре получения автономеров в Украине

Кабмин поддержал законопроект, который, на первый взгляд, упростит выдачу автомобильных номеров и позволит гражданам самостоятельно получать их по техпаспорту.

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Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров. По его словам, в будущем гражданин при регистрации своего автомобиля будет получать только техпаспорт. Автомобильные номера он сможет самостоятельно заказать в любом из предприятий, где их изготавливают.

Гончаров уверяет, что это упростит жизнь автомобилистам. В частности те, кому нужен номер прицепа к машине с номером определенной комбинации, смогут заказать его в любом сервисном центре или ЦНАП, а не только там, где они фактически находятся. То же самое касается и обычных номерных знаков – граждане получат больший выбор.

Он добавляет, что обновленная процедура получения автономеров оставит в выигрыше и владельцев автомобилей, и государство, и бизнес. В частности, бюджет не будет замораживаться в уже изготовленных номерных знаках, а среди тех, кто производит такие номера, исчезнут монополисты и появится конкуренция.

Но вполне вероятно, что новая процедура может принести водителям немного лишних хлопот. Даже зарегистрировав автомобиль и получив техпаспорт на таком автомобиле ехать будет запрещено, ведь он будет еще без номеров. Соответственно, гражданин должен будет ехать и заказывать номера без автомобиля.

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