Премиальный французский бренд DS Automobiles пришел в Харькова – одного из крупнейших городов и первой столицы Украины.

В конце прошлой недели, 18 октября, состоялось торжественное открытие DS STORE Kharkiv, на проспекте Гагарина, 314. Открытие DS STORE Kharkiv прошло со вкусом и в атмосфере роскоши, что полностью соответствует философии бренда. Важность открытия DS STORE Kharkiv подтверждало присутствие в списке гостей Почетного консула Франции в Харькове.

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Открытие DS STORE Kharkiv демонстрирует желание бренда расширяться и подтверждает долгосрочные планы в нашей стране. А присутствие на торжественном мероприятии важных гостей – Почетного консула Франции в Харькове – подчеркивает принадлежность DS Automobiles к высшему свету.

Автосалон DS STORE Kharkiv имеет площадь 167 м2, что позволяет разместить три автомобиля. Кроме традиционных отделов кредитования и страхования автомобиля, здесь также расположена лаунж-зона, где можно с комфортом расположиться. Также предусмотрена фирменная сервисная станция с пятью подъемниками для обслуживания автомобилей DS.

Начало работы DS STORE Kharkiv знаменует собой важное достижение как для бренда DS Automobiles, так и для города Харьков. Ведь теперь DS Automobiles представлен в трех мегаполисах Украины – Киев, Львов, Харьков – таким образом, покрывая различные регионы страны: центр, запад, восток.

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