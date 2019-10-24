Преміальний французький бренд DS Automobiles прийшов до Харкова – одного з найбільших міст і першу столицю України.

В кінці минулого тижня, 18 жовтня, відбулося урочисте відкриття DS STORE Kharkiv, на проспекті Гагаріна, 314. Відкриття DS STORE Kharkiv пройшло зі смаком і в атмосфері розкоші, що повністю відповідає філософії бренда. Важливість відкриття DS STORE Kharkiv підтверджувало присутність в списку гостей Почесного консула Франції в Харкові.

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Відкриття DS STORE Kharkiv демонструє бажання бренда розширюватись і підтверджує довгострокові плани в нашій країні. А присутність на урочистому заході важливих гостей – Почесного консула Франції в Харкові – підкреслює приналежність DS Automobiles до вищого світу.

Автосалон DS STORE Kharkiv має площу 167 м2, що дозволяє розмістити три автомобілі. Крім традиційних відділів кредитування та страхування автомобіля, тут також розташована лаунж-зона, де можна з комфортом розташуватись. Також передбачена фірмова сервісна станція з п'ятьма підйомниками для обслуговування автомобілів DS.

Початок роботи DS STORE Kharkiv знаменує собою важливе досягнення як для бренда DS Automobiles, так і для міста Харків. Адже тепер DS Automobiles представлений в трьох мегаполісах України – Київ, Львів, Харків – таким чином, покриваючи різні регіони країни: центр, захід, схід.

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