Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров розповів про нову процедуру отримання автономерів в Україні

Кабмін підтримав законопроєкт, який, на перший погляд, спростить видавання автомобільних номерів і дозволить громадянам самостійно отримувати їх за техпаспортом.

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Про це під час брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров. За його словами, у майбутньому громадянин під час реєстрації свого авто буде отримувати лише техпаспорт. Автомобільні номери він зможе самостійно замовити у будь-якому з підприємств, які їх виготовлюють.

Гончаров запевняє, що це спростить життя автомобілістам. Зокрема ті, кому потрібен номер причепа до машини з номером певної комбінації, зможуть замовити його у будь-якому Сервісному центрі чи ЦНАПі, а не лише там, де вони фактично є. Те ж саме стосується і звичайних номерних знаків – громадяни отримають більший вибір.

Він додає, що оновлена процедура отримання автономерів залишить у виграші і власників авто, і державу, і бізнес. Зокрема, бюджет не буде заморожувати кошти на вже виготовлені номерні знаки, а серед тих, хто виготовляє такі номери, зникнуть монополісти та з’явиться конкуренція.

Але цілком ймовірно, що нова процедура може завдати водіям трохи зайвого клопоту. Навіть зареєструвавши автомобіль і отримавши техпаспорт, на такому авто їхати буде заборонено, адже воно ще без номерів.

Відповідно, громадянин повинен буде їхати та замовляти номери без автомобіля.

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