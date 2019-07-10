Японцы опубликовали тизер и определили дату премьеры.

Компания Mitsubishi Motors показала тизер обновленного внедорожника Pajero Sport (на некоторых рынках – Triton) и раскрыла дату премьеры: она пройдет в Таиланде 25 июля. Информации о новинке минимум: в компании сообщили, что она получила новый дизайн, "еще больше удобств, комфорта и качества".

С момента прошлой масштабной модернизации модели Pajero Sport прошло уже четыре года, поэтому пришло время для планового обновления. Внедорожник 2020 модельного года, скорее всего, выполнен в стиле недавнего L200. От пикапа у модели теперь массивные бамперы, новое оформление радиаторной решетки и более узкая светодиодная оптика.

Читайте также: тест-драйв Mitsubishi L200

По предварительным данным, моторная гамма останется неизменной. Она включает 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 209 л. с., рядный четырехцилиндровый 181-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, а также 2,5-литровый дизельный двигатель, доступный для моделей в некоторых странах мира.

Напомним, что Mitsubishi может возродить Lancer Evolution.