Японці опублікували тизер та визначили дату прем'єри.

Компанія Mitsubishi Motors показала тизер оновленого позашляховика Pajero Sport (на деяких ринках – Triton) та розкрила дату прем'єри: вона пройде в Таїланді 25 липня. Інформації про новинку мінімум: в компанії повідомили, що вона отримала новий дизайн, "ще більше зручностей, комфорту і якості".

З моменту минулої масштабної модернізації моделі Pajero Sport пройшло вже чотири роки, тому настав час для планового оновлення. Позашляховик 2020 модельного року, швидше за все, виконаний в стилі недавнього L200. Від пікапу у моделі тепер масивні бампери, нове оформлення радіаторної решітки та більш вузька світлодіодна оптика.

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За попереднім даними, моторна гамма залишиться незмінною. Вона включає 3,0-літровий бензиновий V6 потужністю 209 к.с., рядний чотирициліндровий 181-сильний турбодизель об'ємом 2,4 літра, а також 2,5-літровий дизельний двигун, який доступний для моделей в деяких країнах світу.

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