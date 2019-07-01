Протягом останніх років японський бренд робив ставку на кросовери та позашляховики, видаливши зі своєї модельної лінійки седани, хетчбеки та купе. Однак ще не все втрачено.

Українські дилери Mitsubishi пропонують сім моделей – усі кросовери та позашляховики. На домашньому ринку ситуація трохи краща: є кілька мінівенів, “кубічних” хетчбеків та кей-карів. Жодного седана. Жодної дводверки. Навіть спорткупе Eclipse перетворилось на кросовер.

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Останній Evo – десятого покоління, був випущений у 2016 році як Final Edition. За інформацією портала CNET, компанія Mitsubishi може повернути в лінійку славнозвісний Lancer Evolution.

Звісно, для випуску нової моделі потрібні чималі інвестиції, які навряд чи будуть виправдані обсягом продажів такої нішевої моделі, як Evolution. Хоча звичайний Lancer теоретично може вивести показники в прибуток, витрачатись на розробку з нуля компанія навряд чи буде. Швидше з все – використає напрацювання своїх партнерів з альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Головним кандидатом у донори для проекту Evolution ХІ називають наступне покоління Renault Megane RS.

Нинішнє покоління Megane RS продукує близько 300 кінських сил, однак видання Autocar повідомляє, що Mitsubishi, швидше за все, підніме планку вище, аби дистанціюватись від французького побратима та мати у запасі додаткову потужність для боротьби з одвічним конкурентом – Subaru WRX STI S209, та рештою чотиридверних спорткарів. Не виключена також поява м’якої гібридної системи, котра дозволить підняти крутний момент на старті.

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