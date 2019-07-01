В течение последних лет японский бренд делал ставку на кроссоверы и внедорожники, удалив из своей модельной линейки седаны, хэтчбеки и купе. Однако еще не все потеряно.

Украинские дилеры Mitsubishi предлагают семь моделей – все кроссоверы и внедорожники. На домашнем рынке ситуация немного лучше: есть несколько минивэнов, “кубических” хэтчбеков и кей-каров. Ни одного седана. Ни одной двухдверки. Даже спорткупе Eclipse превратилось в кроссовер.

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Последний Evo – десятого поколения, был выпущен в 2016 году как Final Edition. По информации портала CNET, компания Mitsubishi может вернуть в линейку легендарный Lancer Evolution.

Конечно, для выпуска новой модели нужны немалые инвестиции, которые вряд ли будут оправданы объемом продаж такой нишевой модели, как Evolution. Хотя обычный Lancer теоретически может вывести показатели в прибыль, тратиться на разработку с нуля компания вряд ли будет. Скорее всего – использует наработки своих партнеров из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Главным кандидатом в доноры для проекта Evolution XI называют следующее поколение Renault Megane RS.

Нынешнее поколение Megane RS продуцирует около 300 лошадиных сил, однако издание Autocar сообщает, что Mitsubishi, скорее всего, поднимет планку выше, чтобы дистанцироваться от французского собрата и иметь в запасе дополнительную мощность для борьбы с извечным конкурентом – Subaru WRX STI S209, и остальными четырехдверными спорткарами. Не исключено также появление мягкой гибридной системы, которая позволит поднять крутящий момент на старте.

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