Как будет выглядеть новый Mitsubishi Pajero: видео

Как отмечает Carscoops, за основу цифровой художник использовал текущий Nissan Patrol и добавил новый язык дизайна Mitsubishi, первым представителем которой стал кроссовер Destinator, разработанный для рынков Юго-восточной Азии.

Читайте также: Японский автопроизводитель, который поставлял китайскому автопрому большинство двигателей, вышел с рынка КНР

Хоть он и не имеет прямого отношения к Pajero, поскольку построен на переднеприводной платформе, его внешность дает начальное представление о развитии дизайнерского направления Mitsubishi.

По слухам, в основу новинки будет положено шасси от L200, хотя другие инсайдеры предполагают, что новый Pajero будет иметь платформу CMF-C/D от Outlander. Компания Mitsubishi пока не раскрывает технических деталей, или дату дебюта внедорожника на мировых рынках.

Также интересно: Mitsubishi Outlander получил новую гибридную версию

Однако, на фото заметно, что прототипы уже находятся на последних стадиях испытаний, а значит, новый Pajero близок к старту производства. Как ожидается, японский автопроизводитель проведет презентацию внедорожника в конце этого года.