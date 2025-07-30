Як виглядатиме новий Mitsubishi Pajero: відео

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Неофіційний рендер Mitsubishi Pajero
Як зазначає Carscoops, за основу цифровий художник використав поточний Nissan Patrol та додав нову мову дизайну Mitsubishi, першим представником якої став кросовер Destinator, що розроблений для ринків Південно-східної Азії.
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Хоч він і не має прямого відношення до Pajero, оскільки побудований на передньопривідній платформі, його зовнішність дає початкове уявлення про розвиток дизайнерського напрямку Mitsubishi.
За чутками, в основу новинки буде покладено шасі від L200, хоча інші інсайдери припускають, що новий Pajero матиме платформу CMF-C/D від Outlander. Компанія Mitsubishi наразі не розкриває технічних деталей, чи дату дебюту позашляховика на світових ринках.
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Проте, на фото помітно, що прототипи вже перебувають на останніх стадіях випробувань, а отже, новий Pajero близький до старту виробництва. Як очікується, японський автовиробник проведе презентацію позашляховика наприкінці цього року.