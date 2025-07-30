Як виглядатиме новий Mitsubishi Pajero: відео

Як зазначає Carscoops, за основу цифровий художник використав поточний Nissan Patrol та додав нову мову дизайну Mitsubishi, першим представником якої став кросовер Destinator, що розроблений для ринків Південно-східної Азії.

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Хоч він і не має прямого відношення до Pajero, оскільки побудований на передньопривідній платформі, його зовнішність дає початкове уявлення про розвиток дизайнерського напрямку Mitsubishi.

За чутками, в основу новинки буде покладено шасі від L200, хоча інші інсайдери припускають, що новий Pajero матиме платформу CMF-C/D від Outlander. Компанія Mitsubishi наразі не розкриває технічних деталей, чи дату дебюту позашляховика на світових ринках.

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Проте, на фото помітно, що прототипи вже перебувають на останніх стадіях випробувань, а отже, новий Pajero близький до старту виробництва. Як очікується, японський автовиробник проведе презентацію позашляховика наприкінці цього року.