Японський автовиробник, який постачав китайському автопрому більшість двигунів, вийшов з ринку КНР

Хто пам’ятає першу інтервенцію китайського автопрому в Україні, то знає, що більшість бензинових моторах на авто з КНР були бренду Mitsubishi або походив від нього. Такі двигуни вироблялись спільним підприємством Shenyang Aerospace Mitsubishi була наріжним каменем стратегії Mitsubishi в Китаї, виробляючи двигуни як для автомобілів марки Mitsubishi, так і для численних китайських автовиробників, пише Carsnewschina.

Спільне підприємство, яке розпочало свою діяльність у 1998 році, постачало критично важливі компоненти силових агрегатів для підтримки місцевих складальних ліній Mitsubishi та сторонніх виробників. Однак 2 липня 2025 року компанію було офіційно перейменовано на Shenyang Guoqing Power Technology Co., Ltd., а Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation вийшла зі складу акціонерів.

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Це рішення відбулося після припинення місцевого виробництва автомобілів у 2023 році та підкреслює стратегічний відступ Mitsubishi на тлі швидкого переходу Китаю до автомобілів на нових джерелах енергії.

У своїй заяві Mitsubishi Motors основною причиною свого виходу назвала «швидку трансформацію автомобільної промисловості Китаю», наголосивши на стратегічній переоцінці своїх регіональних пріоритетів.

Подорож Mitsubishi до Китаю розпочалася в 1973 році з експорту середньотоннажних вантажівок. До початку 2000-х років її спільні підприємства з виробництва двох двигунів постачали силові агрегати приблизно для 30% автомобілів вітчизняного виробництва. Однак зростання нового енергетичного сектору Китаю в поєднанні зі зниженням попиту на двигуни внутрішнього згоряння підірвало її позиції на ринку.

Створення GAC Mitsubishi у 2012 році — спільного підприємства з Guangzhou Automobile Group (GAC) та Mitsubishi Corporation у співвідношенні 50:30:20 — спочатку виглядало багатообіцяючим. Продажі досягли піку в 144 000 одиниць у 2018 році, завдяки продажам позашляховика Outlander, який становив 105 600 одиниць. Однак річні поставки різко впали до 33 600 одиниць до 2022 року на тлі загострення конкуренції з боку вітчизняних брендів електромобілів.

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Вихід Mitsubishi відображає ширші виклики, з якими стикаються іноземні автовиробники на електрифікованому ринку Китаю. Зараз домінують вітчизняні бренди, такі як BYD та локалізовані Tesla, тоді як інші спільні підприємства, такі як GAC-FCA, повністю збанкрутували.

«Автомобільний ландшафт Китаю став полем битви для інновацій електромобілів, де традиційні автовиробники намагаються конкурувати», – сказав галузевий аналітик Чень Лівей, якого цитує китайське ЗМІ Jiemian news . «Відхід Mitsubishi підкреслює незворотний перехід до вітчизняних рішень».