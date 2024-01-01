Как будут выглядеть болиды Формулы 1 сезона 2025: фото

ФОТО: F1|
Презентация болидов во время шоу F1 75
Команды демонстрировали внешность своих болидов на сезон по очереди, в соответствии с результатами прошлогоднего Кубка конструкторов. Таким образом первыми показали свою новую ливрею Kick Sauber, а последними – McLaren.
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В рамках шоу также выступали известные звезды шоу-бизнеса и кино. Кроме того, состоялась презентация нового трейлера будущего фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли.
Следующий сезон “Королевы автоспорта” обещает быть еще более интригующим за предыдущие, поскольку в пелетоне дебютируют сразу 5 новичков. Также интересно, сохранит ли McLaren звание чемпионской команды и каким будет первый сезон для Льюиса Хэмилтона в Ferrari.
Составы команд:
- Kick Sauber – Нико Хюлькенберг, Габриэль Бартолето;
- Williams – Карлос Сайнс, Алекс Албон;
- Racing Bulls (VCARB) – Юки Цунода, Айзек Аджар;
- Haas – Эстебан Окон, Оливер Берман;
- Alpine – Пьер Гасли, Джек Дуэн;
- Aston Martin – Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;
- Mercedes-AMG – Джордж Рассел, Андреа Кими Антонелли;
- Red Bull – Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон;
- Ferrari – Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;
- McLaren – Ландо Норрис, Оскар Пиастри.
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Сезон 2025 года начнется с Гран При Австралии в Мельбурне, что состоится уже 14-16 марта. Всего состоится 24 этапа, 6 из которых проведут в формате с дополнительными спринтерскими гонками.