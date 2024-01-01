Як виглядатимуть боліди Формули 1 сезону 2025: фото

Команди демонстрували зовнішність своїх болідів на сезон по черзі, відповідно до результатів минулорічного Кубку конструкторів. Таким чином першими показали свою нову ліврею Kick Sauber, а останніми – McLaren.

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В рамках шоу також виступали відомі зірки шоубізнесу та кіноіндустрії. Крім того, відбулась презентація нового трейлера майбутнього фільму про Формулу 1 з Бредом Піттом в головній ролі.

Наступний сезон “Королеви автоспорту” обіцяє бути ще більш інтригуючим за попередні, оскільки в пелетоні дебютують одразу 5 новачків. Також цікаво, чи збереже McLaren звання чемпіонської команди і яким буде перший сезон для Льюїса Хемілтона в Ferrari.

Склади команд:

Kick Sauber – Ніко Хюлькенберг, Габріель Бартолето;

Williams – Карлос Сайнс, Алекс Албон;

Racing Bulls (VCARB) – Юкі Цунода, Айзек Аджар;

Haas – Естебан Окон, Олівер Берман;

Alpine – П’єр Гаслі, Джек Дуен;

Aston Martin – Фернандо Алонсо, Ленс Стролл;

Mercedes-AMG – Джордж Рассел, Андреа Кімі Антонеллі;

Red Bull – Макс Ферстаппен, Ліам Лоусон;

Ferrari – Шарль Леклер, Льюїс Хемілтон;

McLaren – Ландо Норріс, Оскар Піастрі.

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Сезон 2025 року розпочнеться з Гран Прі Австралії у Мельбурні, що відбудеться вже 14-16 березня. Загалом відбудеться 24 етапи, 6 з яких проведуть в форматі з додатковими спринтерськими гонками.