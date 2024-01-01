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Як виглядатимуть боліди Формули 1 сезону 2025: фото

18 лютого в Лондоні відбулося шоу, присвячене 75 річниці існування чемпіонату Формули 1, в рамках якого усі команди одночасно продемонстрували свої лівреї.
Якими будуть боліди Формули 1 2025: фото - Auto24

ФОТО: F1|

Презентація болідів під час шоу F1 75

Данило Северенчук
logo19 лютого, 11:45
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Команди демонстрували зовнішність своїх болідів на сезон по черзі, відповідно до результатів минулорічного Кубку конструкторів. Таким чином першими показали свою нову ліврею Kick Sauber, а останніми – McLaren.

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В рамках шоу також виступали відомі зірки шоубізнесу та кіноіндустрії. Крім того, відбулась презентація нового трейлера майбутнього фільму про Формулу 1 з Бредом Піттом в головній ролі.

Наступний сезон “Королеви автоспорту” обіцяє бути ще більш інтригуючим за попередні, оскільки в пелетоні дебютують одразу 5 новачків. Також цікаво, чи збереже McLaren звання чемпіонської команди і яким буде перший сезон для Льюїса Хемілтона в Ferrari.

Склади команд:

  • Kick Sauber – Ніко Хюлькенберг, Габріель Бартолето;
  • Williams – Карлос Сайнс, Алекс Албон;
  • Racing Bulls (VCARB) – Юкі Цунода, Айзек Аджар;
  • Haas – Естебан Окон, Олівер Берман;
  • Alpine – П’єр Гаслі, Джек Дуен;
  • Aston Martin – Фернандо Алонсо, Ленс Стролл;
  • Mercedes-AMG – Джордж Рассел, Андреа Кімі Антонеллі;
  • Red Bull – Макс Ферстаппен, Ліам Лоусон;
  • Ferrari – Шарль Леклер, Льюїс Хемілтон;
  • McLaren – Ландо Норріс, Оскар Піастрі.

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Сезон 2025 року розпочнеться з Гран Прі Австралії у Мельбурні, що відбудеться вже 14-16 березня. Загалом відбудеться 24 етапи, 6 з яких проведуть в форматі з додатковими спринтерськими гонками.

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