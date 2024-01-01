Як виглядатимуть боліди Формули 1 сезону 2025: фото

ФОТО: F1|
Презентація болідів під час шоу F1 75
Команди демонстрували зовнішність своїх болідів на сезон по черзі, відповідно до результатів минулорічного Кубку конструкторів. Таким чином першими показали свою нову ліврею Kick Sauber, а останніми – McLaren.
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В рамках шоу також виступали відомі зірки шоубізнесу та кіноіндустрії. Крім того, відбулась презентація нового трейлера майбутнього фільму про Формулу 1 з Бредом Піттом в головній ролі.
Наступний сезон “Королеви автоспорту” обіцяє бути ще більш інтригуючим за попередні, оскільки в пелетоні дебютують одразу 5 новачків. Також цікаво, чи збереже McLaren звання чемпіонської команди і яким буде перший сезон для Льюїса Хемілтона в Ferrari.
Склади команд:
- Kick Sauber – Ніко Хюлькенберг, Габріель Бартолето;
- Williams – Карлос Сайнс, Алекс Албон;
- Racing Bulls (VCARB) – Юкі Цунода, Айзек Аджар;
- Haas – Естебан Окон, Олівер Берман;
- Alpine – П’єр Гаслі, Джек Дуен;
- Aston Martin – Фернандо Алонсо, Ленс Стролл;
- Mercedes-AMG – Джордж Рассел, Андреа Кімі Антонеллі;
- Red Bull – Макс Ферстаппен, Ліам Лоусон;
- Ferrari – Шарль Леклер, Льюїс Хемілтон;
- McLaren – Ландо Норріс, Оскар Піастрі.
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Сезон 2025 року розпочнеться з Гран Прі Австралії у Мельбурні, що відбудеться вже 14-16 березня. Загалом відбудеться 24 етапи, 6 з яких проведуть в форматі з додатковими спринтерськими гонками.