Аналитический центр AUTO.RIA провел опрос среди своих пользователей с целью узнать, как часто украинцы меняют свои автомобили. В опросе приняли участие три тысячи человек.



Большинство респондентов ответили, что пользуются автомобилем «до трех лет», а затем меняют его. Это довольно неожиданный результат для автомобильной среды, где постоянно поднимается вопрос «дорогой растаможки» и завышенных цен на б/у авто. Такая периодичность изменения транспорта впечатляет.

Не слишком сильно от лидерского сегмента отстал более ожидаемый результат: «До пяти лет». Это вполне достаточное время, чтобы натешиться любым автомобилем и накопить денег на следующую покупку, поновее или более высокого класса.

Отдельно следует сказать о варианте «До одного года». Если такой ответ выбирали не «гонщики» или «перекупщики», то украинские автомобилисты — самые быстрые чуть ли не во всем мире. По крайней мере, по скорости смены автомобилей.

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Остальные сегменты уже не столь впечатляющие, поэтому картина в диапазоне от 7 до 15+ лет выглядит прогнозируемо. Здесь уже как у кого складывается – либо финансовые возможности диктуют периодичность купли-продажи, то ли имеющееся авто настолько хорошее, что менять его нет смысла.

Среднее значение, по данным AUTO.RIA, составляет 4 года. Именно на такое время в среднем задерживается легковой автомобиль в руках среднестатистического украинского владельца. Примерно с такой же частотой производители выпускают новые модели или проводят «косметические» обновления.

Напомним, что названы самые популярные подержанные автомобили в регионах.