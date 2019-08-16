Аналітичний центр найбільшого в Україні сайту з купівлі-продажів вживаних авто AUTO.RIA провів опитування серед своїх користувачів щоб дізнатися, як часто українці змінюють свої автомобілі. В опитуванні взяли участь три тисячі осіб.

Більшість респондентів відповіли, що користуються автомобілем "до трьох років", а потім змінюють його. Це досить несподіваний результат для автомобільного середовища, яке постійно піднімає питання "дороговартісного розмитнення" і завищених цін на б/у авто. Така періодичність зміни транспорту вражає.

Не надто сильно від лідерського сегмента відстав більш очікуваний результат: "До п’яти років". Це цілком достатній час, аби натішитись будь-яким автомобілем і накопичити грошей на наступну покупку, новішу чи більш високого класу.

Окремо слід сказати про варіант "До одного року". Якщо таку відповідь обирали не "гонщики" чи "перекупники", то українські автомобілісти — найспритніші мало не у всьому світі. Принаймні, за швидкістю зміни автомобілів.

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Інші сегменти вже не настільки вражаючі, тому картина у діапазоні від 7 до 15+ років виглядає прогнозовано. Тут вже як у кого складається – чи то фінансові можливості диктують періодичність купівлі-продажу, чи то наявне авто настільки хороше, що змінювати його немає сенсу.

Середнє значення, за даними AUTO.RIA, визначене з даних цього опитування, становить 4 роки. Саме на такий період у середньому затримується легковий автомобіль в руках середньостатистичного українського власника. Приблизно з такою ж частотою виробники випускають нові моделі або проводять "косметичні" оновлення – все як і задумано.

Нагадаємо, що названі найпопулярніші вживані авто за регіонами.