В советский период не было нужды давать автомобилям имена, которые бы "продавали" машину – тогда действовали другие принципы реализации готовой продукции. Несмотря на это, все детища советского автопрома носили звучные и выразительные имена. Как получили свои названия машины, на которых ездили наши отцы и деды?

Да, глядя на советскую авто-ономастику из своего XXI века, мы можем иронизировать. Но с позиций того времени названия автомобилей были вполне оправданы и воспринимались современниками именно так, как было задумано авторами названий. Имена которых, кстати очень часто остаются неизвестными.

“Победа” ГАЗ М20

Новый легковой автомобиль Горьковского автозавода (теперь Нижний Новгород) начали конструировать в начале 1943-го года. До 9 мая 1945-го было еще более двух лет, но в будущей победе никто не сомневался, так что еще на этапе проектирования машина получила название “Победа”.

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Есть красивая легенда о том, что ГАЗ-М20 сначала хотели назвать “Родина”, но как будто И. Сталин ехидно спросил у заводчан на презентации в Кремле: “И почем будем Родину продавать?”. После чего ”газовцы“ предложили запасной вариант: ”Победа". На самом деле, такого не было: альтернативных версий имени для М20 даже не готовили, ведь победы над врагом тогда жаждала вся страна.

“Волга” ГАЗ-21

Следующую "газовскую" легковушку изначально готовили как рестайлинговую версию “Победы”, но в 1953-м начали создавать два совершенно новых параллельных проекта, Один – под названием “Звезда”, второй – “Волга”.

Из-за более прогрессивного стайлинга победила вторая разработка, то есть следующая машина ГАЗа так же получила имя раньше, чем фактически родилась. Почему выбрали именно такое название? Конечно, кроме благозвучия и хорошего звучания этого слова на разных языках сработало то, что ГАЗ находится именно на этой реке.

“Чайка” ГАЗ-13

Название для одного из самых стильных автомобилей СССР тоже создали на заводе-производителе, все том же ГАЗе. Представительский автомобиль для чиновников высшего звена планировался по новой концепции.

В отличие от своего предшественника ГАЗ-12 ЗИМ, новая машина должна была быть визуально легкой, изысканной и стремительной – и таким должно было быть также ее имя. Кроме того, название должно было вызывать ассоциации с чем-то более высоким, более недостижимым, чем река Волга, именем которой называлась современная советская машина более низкого класса. Поэтому имя стремительной и привлекательной, всеми любимой птицы здесь оказалось уместным.

“Москвич-400”

В своей первой жизни “Москвич-400” был “Опель Кадетом” со скучным индексом К38. И в советской официальной документации машина довольно долго проходила как автомобиль “Опель-Кадет К-38”, причем с оговоркой “в его существующем виде” (речь о постановлении Государственного комитета обороны от 26.08.1945, которым предписывалось поставить на конвейер копию “Кадета”).

Но в марте 1946 года, когда готовая технологическая документация поступила из конструкторского бюро на московский завод МЗМА, машина в ней упоминалась уже как “Москвич”. Никакого индекса “в народе” первые годы не использовали, хотя на базе “400-го” выпускалось три типа кузова.

“Запорожец” ЗАЗ-965

Наш “Запорожец” сначала был “Москвичом” – его начали проектировать на московском заводе МЗМА. Но весной 1959 года первые опытные образцы “Москвича-444” и имеющуюся техническую документацию передали на Запорожский завод сельхозтехники “Коммунар”. А в июне машину показали уже в доработанном виде и под названием “Запорожец”.

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В этом слове тогда “читался” и вольный казак с Хортицы, и житель города сталеваров и машиностроителей – кому что нравится. Показательно, что на экспорт самый маленький советский автомобиль отгружали под другим именем. Произнести длинное украинское слово носителям европейских языков было трудно, поэтому за рубежом ЗАЗ-965 продавался как Jalta (импортер Konela) и Yalta (импортер Scaldia).

“Жигули” ВАЗ-2101

О том, что в стране скоро начнут продавать новый автомобиль современного уровня конструкции Fiat, советская пресса писала все три года, в течение которых строился завод в г. Тольятти. Еще за полтора года до начала производства журнал “За рулем” объявил среди читателей конкурс на лучшее имя для новой модели. Поскольку аудитория была многомиллионной, вариантов было множество, причем с повторами. ВИЛ-100 (как раз в 1970 г. громко праздновали столетие В. И. Ленина), “Катюша”, “Авангард”, “Фиалка”, “Сокол”, “Атаман”, “Искра”, “Мечта”, “Дружба”, “Волжанин”…

Несколько раз повторялись названия “Жигули” (горная местность на правом берегу Волги) и “Лада” (любимая, милая, жена и женское имя). Специальная комиссия выбрала два последних имени – для внутреннего и внешнего рынков. Несколько человек, предлагавших удачные названия, получили приз – этот самый автомобиль.

“Таврия”

Нашу “Таврию” также называли через конкурс в прессе, правда, в местной, запорожской. Среди наиболее интересных имен были “Днепр”, “Хортица”, “Сечь”, “Славутич”. Несколько читателей предложили слово “Таврия” (полуостров Крым в период Средневековья и ранее). Этот топоним хоть и не имел отношения к городу на днепровских порогах, был мелодичным, “громким” и приемлемым для слуха иностранцев. Победителем объявили работника завода ЗАЗ Андрея Нечета. Он получил премию, которую перечислил в Фонд мира (неправительственная международная организация миротворческого направления).

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