Остановка полицейскими на дороге всех автомобилей подряд по причине "Проверка документов" или "Операция оружие-взрывчатка", то есть по основаниям, не предусмотренным законом, иногда случается.

Такие действия полицейских грубо нарушают права водителей. При этом, отсутствие надлежащего реагирования водителями на такие случаи порождают повторные многочисленные безосновательные остановки.

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Интернет богат видеороликами о выяснении между водителями и полицейскими причин остановки. Такие видео, как правило, сопровождаются агрессией с обеих сторон и ненормативной лексикой, однако не приводят к прекращению неправомерных действий.

Однако на такие нарушения со стороны полицейских водители должны реагировать в правовом русле. Потому что полицейский должен действовать исключительно в рамках закона.

Если Вы были остановлены инспектором полиции незаконно, Вы имеете полное право обратиться с жалобой на неправомерные действия работника полиции к его руководству или в подразделение полиции высшего уровня. Если же в действиях полицейского, по вашему мнению, есть признаки уголовного правонарушения, то Вы имеете право обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действиях инспектора признаков преступления.

При наличии такой жалобы в отношении действий полицейского будет проводиться проверка с истребованием у него объяснения относительно незаконной остановки. По результатам рассмотрения жалобы такого полицейского могут привлечь к дисциплинарной ответственности, либо при наличии оснований – к уголовной. Дисциплинарная ответственность включает также увольнение со службы в полиции.

Даже если инспектору удастся оправдать свои действия, то на следующий раз он задумается над тем, останавливать ли автомобиль без законных оснований.

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