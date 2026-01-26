Что делать, если зимой вы попали в дорожную аварию: советы от страховых компаний

Зимние ДТП особенно опасны из-за гололеда, ограниченную видимость и значительно длиннее тормозной путь. В первые минуты после аварии главная задача водителя - обезопасить себя и других участников движения. Об алгоритме действий рассказали в МСТБУ.

Обеспечьте безопасность на месте происшествия

Включите аварийную сигнализацию и, по возможности, установите знак аварийной остановки с учетом скользкого покрытия и риска заноса других автомобилей.

Оцените ситуацию

Если есть пострадавшие - немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103.

Если ДТП без пострадавших, участие принимают только два транспортных средства и оба водителя имеют действующий полис автогражданской ответственности - проверьте возможность оформления европротокола.

В случае невозможности самостоятельного оформления события звоните по телефону 102.

Если ни у одной из сторон нет претензий – можно разъезжаться без вызова полиции и оформления европротокола.

Обменяйтесь данными с другими участниками ДТП

Запишите контактную информацию, данные транспортных средств, страховых полисов и другие важные сведения. Сделать это стоит в любом случае, особенно если решили разъезжаться без всякого оформления.

Если авария серьезная

Сделайте фото или видео места происшествия, повреждений автомобилей и дорожных условий. Оформите ДТП с участием полиции или с помощью Европротокола. Если есть свидетели, зафиксируйте их контакты - это может понадобиться при урегулировании страхового случая.

Сообщите страховой компании

Как можно быстрее свяжитесь со своим страховщиком и следуйте инструкциям по дальнейшим действиям.

Отдельно стоит регулярно проверять действие полиса автогражданской ответственности, ведь он является вашей финансовой защитой в случае ДТП.

Зимой дорожная ситуация может измениться за считанные секунды. Придерживайтесь безопасной скорости, дистанции и будьте максимально внимательными за рулем.