Що робити, якщо взимку ви потрапили в дорожню аварію: поради від страхових компаній

Зимові ДТП особливо небезпечні через ожеледицю, обмежену видимість і значно довший гальмівний шлях. У перші хвилини після аварії головне завдання водія — убезпечити себе та інших учасників руху. Про алгоритм дій розповіли у МСТБУ.

Забезпечте безпеку на місці події

Увімкніть аварійну сигналізацію та, за можливості, встановіть знак аварійної зупинки з урахуванням слизького покриття й ризику заносу інших автомобілів.

Оцініть ситуацію

Якщо є постраждалі — негайно викликайте швидку допомогу за номером 103.

Якщо ДТП без потерпілих, участь беруть лише два транспортні засоби і обидва водії мають чинний поліс автоцивільної відповідальності — перевірте можливість оформлення європротоколу.

У разі неможливості самостійного оформлення події телефонуйте за номером 102.

Якщо у жодної зі сторін немає претензій – можна роз'їжджатися без виклику поліції та оформлення європротоколу.

Обміняйтеся даними з іншими учасниками ДТП

Запишіть контактну інформацію, дані транспортних засобів, страхових полісів та інші важливі відомості. Зробити це варто у будь-якому випадку, особливо якщо вирішили роз'їжджатися без жодного оформлення.

Якщо аварія серйозна

Зробіть фото або відео місця події, пошкоджень автомобілів і дорожніх умов. Оформіть ДТП за участю поліції або за допомогою Європротоколу. Якщо є свідки, зафіксуйте їхні контакти — це може знадобитися під час врегулювання страхового випадку.

Повідомте страхову компанію

Якнайшвидше зв’яжіться зі своїм страховиком та дотримуйтесь інструкцій щодо подальших дій.

Окремо варто регулярно перевіряти чинність поліса автоцивільної відповідальності, адже він є вашим фінансовим захистом у разі ДТП.

Взимку дорожня ситуація може змінитися за лічені секунди. Дотримуйтеся безпечної швидкості, дистанції та будьте максимально уважними за кермом.