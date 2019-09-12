В Киеве на улице Ползунова, что возле Южного железнодорожного вокзала, установили пластиковые столбики-делиниаторы. Благодаря ним проезд возле вокзала стал удобнее.

В Центре организации дорожного движения отчитались об установке делиниаторов возле Южного железнодорожного вокзала столицы. Благодаря такой мере проезд по улице Ползунова значительно улучшился.

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"Помните, как здесь в левой полосе постоянно припарковывались десятки автомобилей, владельцы которых игнорировали дорожный знак "остановка запрещена"?", – вспомнили в Центре организации дорожного движения.

"Вчера мы установили здесь делиниаторы. А сегодня утром убедились, что пропускная способность улицы увеличилась, автомобили могут свободно двигаться по левой полосе. Да, мы все же увидели нарушителя правил парковки, о чем сообщили в полицию. Но в целом ситуация на Ползунова значительно улучшилась", – сообщают в Центре организации дорожного движения.

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