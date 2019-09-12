В Києві на вулиці Ползунова, що біля Південного залізничного вокзалу встановли пластикові стовпчики - делініатори. Завдяки ним проїзд біля вокзалу став зручнішим.

В Центрі організації дорожнього руху відзвітували про встановлення делініаторів біля Південного залізничного вокзалу столиці. Завдяки такій мірі проїзд по вулиці Ползунова значно покращився.

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"Пам׳ятаєте, як тут у лівій смузі постійно припарковувались десятки автівок, власники яких ігнорували дорожній знак "Зупинку заборонено?", – згадають у Центрі організації дорожнього руху.

"Вчора ми встановили тут делініатори. А сьогодні зранку переконалися, що пропускна здатність вулиці підвищилась, автомобілі можуть вільно рухатися лівою смугою. Так, ми таки побачили порушника правил паркування, про що повідомили поліцію. Але в цілому ситуація на Ползунова значно поліпшилась", – повідомляють у Центрі організації дорожнього руху.

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