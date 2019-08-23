Украинский бронеавтомобиль "Козак-2" производства НПО "Практика" уже не первый год несет нелегкую службу в армии.

Бронеавтомобиль постоянно совершенствуется. Нынешнее поколение стало не только удобнее и практичнее, но и еще более защищенным. Мы решили проверить это, и отправиться тестировать "Козак-2" на полигоне.

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А главным критерием нашего теста стала проверка устойчивости "Козак-2" к обстрелу. Вместо тысячи слов про степень защиты ПЗСА5, мы просто взяли и обстреляли "Козак-2" из "Калашникова" боеприпасом 7,62х39 по броне и стеклам с близкой дистанции. Результаты смотрите на видео.

А это видео уже изнутри обстрелянного броневика:

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