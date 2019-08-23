Український бронеавтомобіль "Козак-2" виробництва НВО "Практика" вже не перший рік несе нелегку службу в армії.

Бронеавтомобіль постійно вдосконалюється. Нинішнє покоління стало не тільки зручніше і практичніше, але і ще більш захищеним. Ми вирішили перевірити це, і відправився тестувати "Козак-2" на полігоні.

Читайте також: В Лондоні встановили автомат з продажу електромобілів

А головним критерієм нашого тесту стала перевірка стійкості "Козак-2" до обстрілу. Замість тисячі слів про ступінь захисту ПЗСА5, ми просто взяли і обстріляли "Козак-2" з "Калашникова" боєприпасом 7,62х39 по броні і стеклам з близької дистанції. Результати дивіться на відео.

А це відео вже зсередини обстріляного броньовика:

Читайте також: Китайці серйозно заробляють на електромобілях