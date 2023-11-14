Различные схемы зарядки и возраст батареи могут повлиять на то, насколько она теряет свой ресурс со временем.

Нет никакого рецепта сохранения идеальных 100 процентов первоначального запаса хода вашего электромобиля после набранных километров, по крайней мере, пока. Но с определенным количеством циклов владельцы электромобилей могут со временем ограничить износ аккумулятора до минимума.

Читайте также: Как полмиллиона километров повлияли на ресурс батареи Tesla Model X

Для заднеприводной Tesla Model 3 начального уровня с литий-железо-фосфатной (LFP) батареей, по словам Tesla, одним из лучших способов минимизировать разряд батареи является ее полная зарядка до 100 процентов, по крайней мере, раз в неделю.

Но действительно ли это обеспечит наилучшую сохранность диапазона? Как меняется состояние аккумулятора, если вы регулярно заряжаете его до 80 процентов вместо 100 процентов? И каков средний процент деградации батареи LFP модели 3? Некоторые владельцы поделились своими наблюдениями в Reddit, чтобы помочь ответить на эти вопросы.

Жесткая конструкция шины Continental WinterContact TS 870 P предназначена для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом, больших, рамных внедорожниках или пикапах. Рекламна інформація

Перед этим вот некоторая важная информация об аккумуляторе: батареи LFP, как правило, более доступны и имеют более длительный цикл зарядки по сравнению с аналогами NMC (никель-марганец-кобальт), что делает их более подходящими для моделей начального уровня, таких как модель 3 с задним приводом.

Читайте также: Цены на батареи для электромобилей продолжают расти

В последние годы производители автомобилей отошли от металлов, таких как кобальт, для определенных случаев использования по этическим соображениям. Батареи LFP, несмотря на меньшую энергоемкость и сравнительно меньший радиус действия, стали достаточно популярны благодаря своей экономической эффективности. Tesla использует LFP-батареи CATL для стандартных Model 3 и Model Y по всему миру.

Двигаясь дальше, десятки владельцев LFP-батареи Model 3, похоже, довольны своими электромобилями. Казалось, что модели 3 в возрасте от 10 до 12 месяцев испытывали подобный уровень ухудшения – примерно два процента – во множестве случаев использования, начиная от зарядки до 80 или 100 процентов ежедневно или только раз в неделю.

Несколько владельцев повторяли, что возраст батареи был большим фактором ухудшения, чем количество пробега, по крайней мере, в первые несколько лет. Обратите внимание, что такие факторы как стиль вождения, климат, техническое обслуживание и схема зарядки являются одними из нескольких причин, которые будут влиять на долгосрочный запас хода вашего электромобиля.

Тем не менее, для одного владельца максимальный запас хода снизился на 2,2 процента после проезда более 20 000 миль.

Модель 3 LFP, купленная в январе 2023 года. 21504 мили, полный заряд показывает запас хода в 266 миль по сравнению с начальным диапазоном в 272 мили, ухудшение на 2,2 процента. Я живу в квартире, поэтому заряжаю на 100 процентов, когда это возможно, и не переживаю по этому поводу. Я очень доволен производительностью и сохранением заряда батареи. Мне очень приятно, что батарея по статистическим данным дольше служит, а тот факт, что она безопаснее и не использует конфликтные минералы, также отличный бонус. Пишет пользователь с ником @TechSupportTime в Reddit.

Однако были и некоторые исключения. Старые модели, естественно, имели больше ухудшений, и еще один владелец рассказал, что его Model 3 потеряла почти пять процентов диапазона за два года.

2022 RWD LFP. 85 000 миль. [Купил модель 3] около двух лет назад (ноябрь 2021 г.). Текущая максимальная дальность составляет 259 миль. Следовательно, примерно 4,8 процента деградации. Ежедневная зарядка до 100 процентов, но в основном я пользуюсь автомобилем в течение 30 минут после завершения зарядки (поэтому автомобиль не держит 100 процентов долго). Пишет пользователь с ником @tontot в Reddit.

Также возможно, что для некоторых владельцев система управления батареей (BMS) могла не отображать настоящий диапазон из-за неточности калибровки и изменения напряжения в отдельных элементах согласно приложению для регистрации данных Tessie. Но BMS можно легко откалибровать, позволив диапазону снизиться до 10 процентов за час, а затем зарядить до 100 процентов. Это позволяет системе сбросить настройки и показать более точный диапазон согласно Тесси.

Читайте также: Ведущий инженер BMW считает, что литий-ионные батареи достигли пика

Девятимесячная [модель 3] заднеприводная с пробегом 13684 мили. Заряжайте до 100 процентов пять дней в неделю, и Тесси говорит, что у меня ухудшение на 2,3 процента. Я об этом не волнуюсь, и вы тоже не должны делать то, что сказано в инструкции, и наслаждаться автомобилем. BMS умен, и аккумулятор будет отличным. Пишет пользователь с ником @krdell в Reddit.

Десятки других владельцев также поделились рекомендациями по получению максимального радиуса действия от аккумулятора LFP Model 3 со временем. Выводы от этих водителей, которые уже проехали тысячи миль на своих электромобилях могут помочь тем, кто только приобрел новую Tesla.