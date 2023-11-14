Різні схеми заряджання та вік батареї можуть вплинути на те, наскільки швидко батарея втрачає свій ресурс.

Немає жодного рецепту збереження ідеальних 100 відсотків початкового запасу ходу вашого електромобіля після набраних кілометрів, принаймні поки що. Але з певною кількістю циклів і дотримуючись основ, власники електромобілів можуть обмежити знос акумулятора до мінімуму.

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Для задньопривідної Tesla Model 3 початкового рівня з літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю, за словами Tesla, одним із найкращих способів мінімізувати розряд батареї є її повна зарядка до 100 відсотків принаймні раз на тиждень.

Але чи справді це забезпечить найкраще збереження діапазону? Як змінюється стан акумулятора, якщо ви регулярно заряджаєте його до 80 відсотків замість 100 відсотків? І який середній відсоток деградації батареї LFP моделі 3? Деякі власники поділились своїми спостереженнями в Reddit, щоб допомогти відповісти на ці запитання.

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Перед цим ось деяка важлива інформація про акумулятор: батареї LFP, як правило, доступніші та мають довший цикл заряджання порівняно з аналогами NMC (нікель-марганець-кобальт), що робить їх більш придатними для моделей початкового рівня, таких як модель 3 із заднім приводом.

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В останні роки виробники автомобілів відійшли від металів, таких як кобальт, для певних випадків використання з етичних міркувань. Батареї LFP, незважаючи на меншу енергоємність і порівняно менший радіус дії, стали досить популярними завдяки своїй економічній ефективності. Tesla використовує LFP-батареї CATL для стандартних Model 3 і Model Y у всьому світі.

Рухаючись далі, десятки власників LFP-батареї Model 3, здається, задоволені своїми електромобілями. Здавалося, що моделі 3 віком від 10 до 12 місяців зазнавали подібного рівня погіршення – приблизно два відсотки – у безлічі випадків використання, починаючи від заряджання до 80 або 100 відсотків щодня або лише раз на тиждень.

Кілька власників повторювали, що вік батареї був більшим фактором погіршення, ніж кількість пробігу, принаймні в перші кілька років. Зауважте, що такі фактори, як стиль водіння, клімат, технічне обслуговування та схема зарядки, є одними з кількох причин, які впливатимуть на довгостроковий запас ходу вашого електромобіля.

Тим не менш, для одного власника максимальний запас ходу знизився на 2,2 відсотка після проїзду понад 20 000 миль.

Модель 3 LFP, куплена в січні 2023 року. 21 504 милі, повний заряд показує запас ходу в 266 миль порівняно з початковим діапазоном в 272 милі, погіршення на 2,2 відсотка. Я живу в квартирі, тому заряджаю на 100 відсотків, коли це можливо, і не переживаю з цього приводу. Я дуже задоволений продуктивністю та збереженням заряду батареї. Мені дуже приємно, що батарея за статистичними даними довше служить, а той факт, що вона безпечніша та не використовує конфліктні мінерали, також є чудовим бонусом. Пише користувач з ніком @TechSupportTime в Reddit.

Проте були й деякі винятки. Старі моделі, природно, мали більше погіршень, і ще один власник розповів, що його Model 3 втратила майже п’ять відсотків діапазону за два роки:

2022 RWD LFP. 85 000 миль. [Купив модель 3] близько двох років тому (листопад 2021 р.). Поточна максимальна дальність становить 259 миль. Отже, приблизно 4,8 відсотка деградації. Щоденна зарядка до 100 відсотків, але здебільшого я користуюся автомобілем протягом 30 хвилин після завершення заряджання (тому автомобіль не тримає 100 відсотків довго). Пише користувач з ніком @tontot в Reddit.

Також можливо, що для деяких власників система керування батареєю (BMS) могла не відображати справжній діапазон через неточності калібрування та зміну напруги в окремих елементах, згідно з додатком для реєстрації даних Tessie. Але BMS можна легко відкалібрувати, дозволивши діапазону знизитися до 10 відсотків протягом години, а потім зарядити до 100 відсотків. Це дозволяє системі скинути налаштування та показати більш точний діапазон, згідно з Тессі.

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Дев’ятимісячна [модель 3] задньопривідна з пробігом 13 684 милі. Заряджайте до 100 відсотків п’ять днів на тиждень, і Тессі каже, що у мене погіршення на 2,3 відсотка. Я про це не хвилююся, і ви також не повинні… робити те, що сказано в інструкції, і насолоджуватися автомобілем. BMS розумний, і акумулятор буде чудовим. Пише користувач з ніком @krdell в Reddit.

Десятки інших власників також поділилися порадами щодо отримання максимального радіусу дії від акумулятора LFP Model 3 з часом. Висновки від цих водіїв, які вже проїхали тисячі миль на своїх електромобілях можуть допомогти тим хто тільки но придбав нову Tesla.