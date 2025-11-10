Укр
Ру

Как дорожная компания подготовилась к зиме

Компания "Автомагистраль-Юг" в нынешний зимний сезон будет обслуживать рекордную сеть автодорог –более 13,5 тысячи километров, хотя в предшествующий календарный период ее подразделения отвечали лишь за 9,6 тысячи километров.
Как дорожная компания подготовилась к зиме

ФОТО: Автомагистраль-Юг|

Современной техники у компании для уборки снега хватает, а вот с людьми – как и везде

Валентин Ожго
logo10 ноября, 18:20
logo0
logo0 мин

В нынешний сезон к объемам автодорог государственного значения добавилась еще и большая сеть местных дорог в восточных регионах. О дополнительной географической зоне ответственности говорится на ФБ-странице "Автомагистраль-Юг".

Отмечается, что миссия досталась очень ответственная, поскольку "в прифронтовых областях местные дороги при любых условиях должны обеспечивать военную логистику как в поставках, так и в эвакуации раненых". Поэтому их обслуживанию уделяется большое внимание.

Читайте также Украинцы создали в Молдове дорогу, которая становится арт-объектом

Регионы присутствия компании:

  • Волынь;
  • Днепропетровщина;
  • Киевщина;
  • Львовщина;
  • Одесская область;
  • Сумщина;
  • Харьковщина;
  • Черниговщина.

Комбинированные дорожные машины (КДМ) на базе самосвалов Ford с фронтальными отвалами и бункерами с дозаторами на кормовых разбрасывателях смесей. Фото: Автомагистраль-Юг

К механизированному "посеву" дорог материала достаточно

Компания на зимний сезон 2025-2026 годов имеет запас 32 тыс. т соли, 112 тыс. т фракционных материалов с высоким коэффициентом трения и повышенной устойчивостью к износу, почти 140 тыс. т противогололедной песчано-солевой смеси.

Большая часть материалов уже давно на складах, остальные компоненты – заказаны и завозятся и готовятся по соответствующей рецептуре для дальнейшего использования.

Читайте также Капремонт дороги к границе ведется в две смены: что подталкивает

Какой парк техники подготовили:

  • КДМ (комбинированные дорожные автомобили) – 339 ед.
  • Погрузчики – 122 ед.
  • Автогрейдеры – 54 ед.
  • Снегоуборочная техника (шнеко-роторные автомобили, тракторы с отвалами и т.д.) – 71 ед.

Экипажи укомплектовали

Для круглосуточной работы в обычном ритме (см. видео внизу) и в экстремальных условиях подготовлены сменные экипажи, завезены необходимые запасы бензина и солярки, сделан соответствующий резерв запасных частей.

#Безопасность дорожного движения #Фото #Новости #Спецтехника #Автособытие #Дороги #Видео