Як дорожня компанія підготувалась до зими

У нинішній сезон до обсягів автошляхів державного значення додалась ще і велика мережа місцевих доріг у східних регіонах. Про додаткову географічну зону відповідальності йдеться на ФБ-сторінці "Автомагістраль-Південь".

Зазначається, що місія дісталася дуже відповідальна, оскільки "у прифронтових областях місцеві дороги за будь-яких умов мають забезпечувати військову логістику як у постачанні, так і в евакуації поранених". Через це їх обслуговуванню приділяється велика увага.

Регіони присутності компанії:

Волинь;

Дніпропетровщина;

Київщина;

Львівщина;

Одещина;

Сумщина;

Харківщина;

Чернігівщина.

Комбіновані дорожні машини (КДМ) на базі самоскидів Ford з фронтальними відвалами та бункерами з дозаторами на кормових розкидачах сумішей. Фото: Автомагістраль-Південь

До механізованого "посівання" доріг матеріалу достатньо

Компанія на зимовий сезон 2025-2026 років має запас 32 тис. т солі, 112 тис. т фракційних матеріалів з високим коефіцієнтом тертя та підвищеною стійкістю до зношування, майже 140 тис. т протиожеледної піщано-сольової суміші.

Більша частина матеріалів вже давно на складах, решта – замовлена та завозиться й готується по відповідній рецептурі для подальшого використання.

Який парк техніки підготували:

КДМ (комбіновані дорожні автомобілі) – 339 од.

Навантажувачі – 122 од.

Автогрейдери – 54 од.

Снігоприбиральна техніка (шнеко-роторні автомобілі, трактори з відвалами тощо) – 71 од.

Екіпажі укомплектували

Для цілодобової роботи у звичайному ритмі (див. відео внизу) та в екстремальних умовах підготовлено змінні екіпажі, завезено необхідні запаси бензину та солярки, зроблено відповідний резерв запасних частин.