Как едет самосвал после укуса водителя насекомым: видео

Медики такой случай квалифицируют как анафилактический шок. Это – внезапная, очень сильная аллергическая реакция, вызывающая резкое падение артериального давления.

Как указано в пособиях для студентов медицинских учебных заведений, последствия включают головокружение, потерю сознания и неспособность дышать. В отдельных случаях может наступить смерть.

Как это бывает на самом деле и чего можно ожидать в таких случаях, особенно при управлении грузовиком, четко показывает приведенная выше запись, сделанная видеорегистратором частного автомобиля. Запись, как сообщает policie.cz, сделана в субботу, 10 августа, в Шумне на юге Чехии.

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Именно тогда 38-летний водитель легковушки заметил неуправляемую Tatra 815, которая петляла по всей ширине дороги, врезаясь в тротуары и даже тараня фонарные столбы. Как только самосвал врезался в забор одного из домов и из-за чего, наконец, остановился, 38-летний свидетель инцидента побежал к кабине, осознавая, что водителю стало плохо. Так оно и было.

Водитель Tatra бессильный лежал на руле. Как позже объяснили медики, это было следствие анафилактического шока, произошедшего от укуса насекомого.

Свидетель инцидента немедленно вызвал спасателей и оказал первую помощь, руководствуясь указаниями оператора экстренной линии. Это спасло жизнь бессильному работяге. Мужчина вытащил водителя из кабины, положил на землю и проводил до приезда медиков рекомендованные манипуляции.

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Бригада кареты скорой медицинской помощи вывела водителя из шокового состояния и поблагодарила своего случайного помощника в оказании первой медицинской помощи и спасении жизни водителя.