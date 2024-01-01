Як їде самоскид після укусу водія комахою: відео

Медики такий випадок кваліфікують як анафілактичний шок. Це – раптова, дуже сильна алергічна реакція, що викликає різке падіння артеріального тиску. Як зазначено в посібниках для студентів медичних навчальних закладів, наслідки можуть включати запаморочення, втрату свідомості та нездатність дихати. В окремих випадках може настати смерть.

Як це буває насправді й чого можна чекати в таких випадках, особливо при керуванні вантажівкою, чітко показує наведений вище запис, зроблений відеореєстратором приватного автомобіля. Запис, як повідомляє policie.cz, зроблено в суботу, 10 серпня, в Шумні на півдні Чехії.

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Саме тоді 38-річний водій легковика помітив некеровану Tatra 815, яка петляла по всій ширині дороги, врізаючись у тротуари й навіть таранячи ліхтарні стовпи. Як тільки самоскид врізався у паркан одного з будинків та через що, нарешті, зупинився, 38-річний свідок інциденту побіг до кабіни, усвідомлюючи, що водієві стало погано. Так воно і було.

Водій Tatra лежав безсилий на кермі. Як пізніше пояснили медики, це був наслідок анафілактичного шоку, що стався від укусу комахи.

Свідок інциденту негайно викликав рятувальників та надав першу допомогу, керуючись вказівками оператора екстреної лінії. Це врятувало життя безсилому роботязі. Чоловік витягнув водія з кабіни, поклав на землю й проводив до приїзду медиків рекомендовані маніпуляції.

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Бригада карети швидкої медичної допомоги вивела водія з шокового стану й подякувала своєму випадковому помічнику у наданні першої медичної допомоги та врятуванні життя водія.