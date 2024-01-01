Водій вантажівки при обгоні зафільмував падіння велосипедистки в канаву і на цьому погорів

Якщо бути точнішим, то проблем з того відзнятого на відео інциденту вилізло кілька. Сталося це у Нідерландах на околиці міста Амстелвен. Як розповідає часопис VKMAG, водій вантажного автомобіля їхав вузькою дорогою. Там односторонній рух з технічними узбіччями поза смугою, якими користуються велосипедисти.

З якого метою водій взяв до рук свій телефон та включив відеозапис велосипедистів, що рухалися попереду в попутному напрямку, невідомо. Однак при обгоні чи то впритул проїхав повз велосипедистку, чи то потік повітря від вантажівки виявися сильним, але жінка злетіла в кювет.

Читайте також П'яного польського велосипедиста оштрафували, але він пішов в поліцію та отримав ще більше

Водій навіть у дзеркало заднього огляду зумів вловити кульбіт жінки у канаву, що викликало у нього радісні емоційні вигуки. У захваті від цього інциденту він поїхав далі, докумекавши злити відео в соціальну мережу.

"Сам собі режисер" навіть не сподівався на посилений інтерес до цього сюжету. А от люди, як описує ситуацію Transport Online, обурилися поведінкою водія. З-поміж глядачів були й працівники поліції 90-тисячного міста. Інспектори дорожнього руху управління поліції Амстелвіна зуміли найти автора й оголосили йому підозру за трьома статтями.

Найголовніша провина полягала в тому, що водій залишив місце аварії. У Нідерландах за статтею 7 Закону про дорожній рух це вважається важким порушенням ПДР і навіть злочином.

Інші звинувачення також були виправдані. Дісталося водієві за те, що він був не пристебнутий паском безпеки. Це підтверджено його ж відео. Тут він сам себе підвів під порушення ПДР й надав докази своїм сюжетом.

Третє порушення стосувалося ще одного поширеного порушення. Правильно подумали – водій тримав у руках телефон, що також заборонено під час руху. А він не тільки тримав, але й ще фільмував.

Читайте також Українець хотів обміняти підроблені "права" на оригінальні польські

Чоловік визнав себе винним, отримав відразу три штрафи. Щоправда, в яку суму йому це вилилося не повідомляється. Однак вже одне те, що покарано того, хто радів прикрощам іншої людини та не надав допомогу потерпілій, людей вдовольнило – закон понад усе. Як, до речі, і культура поведінки на дорозі.