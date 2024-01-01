Водитель грузовика при обгоне снял падение велосипедистки в канаву и на этом погорел

Если быть точнее, то проблем с того отснятого на видео инцидента вылезло несколько. Произошло это в Нидерландах на окраине города Амстелвен. Как рассказывает издание VKMAG, водитель грузового автомобиля ехал по узкой дороге. Там одностороннее движение с техническими обочинами вне полосы, которыми пользуются велосипедисты.

С какой целью водитель взял в руки свой телефон и включил видеозапись велосипедистов, двигавшихся впереди в попутном направлении, неизвестно. Однако при обгоне то ли вплотную проехал мимо велосипедистки, то ли поток воздуха от грузовика оказался сильным, но женщина слетела в кювет.

Читайте также Пьяного польского велосипедиста оштрафовали, но он пошел в полицию и получил еще больше

Водитель даже в зеркало заднего обзора сумел уловить кульбит женщины в канаву, что вызвало у него радостные эмоциональные возгласы. В восторге от этого инцидента он поехал дальше, додумавшись слить видео в социальную сеть.

"Сам себе режиссер" даже не надеялся на усиленный интерес к этому сюжету. А вот люди, как сообщает Transport Online, возмутились его поведением. Среди зрителей были и работники полиции 90-тысячного города. Инспекторы дорожного движения управления полиции Амстелвина сумели найти автора и объявили ему подозрение по трем статьям.

Самая главная вина заключалась в том, что водитель покинул место аварии. В Нидерландах по статье 7 Закона о дорожном движении это считается тяжелым нарушением ПДД и даже преступлением.

Другие обвинения также были оправданы. Досталось водителю за то, что он не пристегнулся ремнем безопасности. Это подтверждено его же видео. Здесь он сам себя подвел под нарушение ПДД и предоставил доказательства своим сюжетом.

Третье нарушение касалось еще одного распространенного нарушения. Правильно подумали – водитель держал в руках телефон, что также запрещено во время движения. А он не только держал, но и еще снимал.

Читайте также Украинец хотел обменять поддельные "права" на оригинальные польские

Мужчина признал себя виновным, получил сразу три штрафа. Правда, в какую сумму ему это вылилось не сообщается. Однако уже одно то, что наказано того, кто радовался горестям другого человека и не оказал помощь пострадавшему, людей удовлетворило – закон превыше всего. Как, кстати, и культура поведения на дороге.