Автомобильная отрасль была основой экономического и социального благосостояния Европы и стала мировым лидером с сильной экспортной ориентацией.

Европейские автозаводы производят каждое четвертое авто во всем мире. Отрасль является относительно инновационной и на нее приходится 20% финансирования промышленных исследований в Европе. Вследствие значительных экономических взаимосвязей с другими секторами по цепочке стоимости она имеет чрезвычайно важное значение для занятости и является двигателем экономического роста для всей экономики ЕС.

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Поэтому европейские бизнес-организации и профсоюзы в автомобильной отрасли призывают Европейскую Комиссию к смелому плану восстановления промышленности. Такой план базируется на двух целях. Во-первых, возвращение отрасли с помощью стимулирования продаж и восстановления производства, во-вторых, поддержка отрасли на ее пути к будущему без выбросов углерода, основанный на «зеленой сделке» и климатических целях Европы.

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