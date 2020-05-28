Автомобільна галузь була основою економічного та соціального добробуту Європи та стала світовим лідером із сильною експортною орієнтацією.

Європейські автозаводи виробляють кожне четверте авто в усьому світі. Галузь є відносно інноваційною і на неї припадає 20% фінансування промислових досліджень у Європі. Внаслідок значних економічних взаємозв'язків з іншими секторами по ланцюжку вартості вона має надзвичайно важливе значення для зайнятості та є рушієм економічного зростання для всієї економіки ЄС.

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Тому європейські бізнес-організації та профспілки в автомобільній галузі закликають Європейську Комісію до сміливого плану відновлення промисловості. Такий план базується на двох цілях. По-перше, повернення галузі через стимулювання продажів та відновлення виробництва, по-друге, підтримка галузі на її шляху до майбутнього без викидів вуглецю, що базується на «зеленій угоді» та кліматичних цілях Європи.

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