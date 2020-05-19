Як повідомляє Укравтопром, в квітні 2020 року реєстрації нових легкових автомобілів в Європейському Союзі в річному численні знизився на 76,3%.

Перший повний місяць після запровадження обмежень, викликаних COVID-19, призвів до сильнішого місячного падіння попиту на автомобілі з моменту початку ведення статистики. Оскільки більшість шоурумів по всьому ЄС були закриті протягом усього місяця, кількість проданих нових автомобілів скоротилася з 1 143 046 одиниць в квітні 2019 року до 270 682 одиниць в минулому місяці.

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На кожному з 27 ринків ЄС в квітні було зареєстровано двозначне зниження, але Італія і Іспанія зазнали найбільших втрат: кількість зареєстрованих автомобілів впала на 97,6% і 96,5% відповідно. Якщо подивитися на інші великі ринки, попит в Німеччині впав на 61,1%, в той час як у Франції в квітні відбулося зниження на 88,8%.

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 120 840 авто. На другому місці Франція, де в квітні було зареєстровано 20 997 авто. Замикає лідерську трійку Швеція, де було реалізовано 18 916 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 77 862 авто, при цьому падіння склало 72,7% в порівнянні з торішнім квітнем. На другому місці PSA Group з результатом 36 718 проданих автомобілів, що на 81,2% менше показника річної давності.І третій результат у RENAULT Group – 27 740 шт. (падіння 79%)

У період з січня по квітень 2020 року попит ЄС на нові легкові автомобілі скоротився на 38,5% через негативний вплив коронавируса на результати березня і квітня. На трьох з чотирьох ключових ринків ЄС реєстрації скоротилися майже вдвічі: Італія -50,7%, Іспанія -48,9% і Франція -48,0%. У Німеччині попит скоротився на 31,0% за перші чотири місяці 2020 року.

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