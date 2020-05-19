Как сообщает Укравтопром, в апреле 2020 года регистрация новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в годовом исчислении снизился на 76,3%.

Первое месяц после введения ограничений, вызванных COVID-19, привел к масштабному месячному падению спроса на автомобили с момента начала ведения статистики. Поскольку большинство шоурумов по всему ЕС были закрыты в течение всего месяца, количество проданных новых автомобилей сократилось с 1 143 046 единиц в апреле 2019 до 270 682 единиц в прошлом месяце.

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На каждом из 27 рынков ЕС в апреле было зарегистрировано двузначное снижение, но Италия и Испания понесли наибольшие потери: количество зарегистрированных автомобилей упало на 97,6% и 96,5% соответственно. Если посмотреть на другие крупные рынки, спрос в Германии упал на 61,1%, в то время как во Франции в апреле произошло снижение на 88,8%.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 120 840 автомобилей. На втором месте Франция, где в апреле было зарегистрировано 20 997 автомобилей. Замыкает лидирующую тройку Швеция, где было реализовано 18 916 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 77 862 автомобилей, при этом падение составило 72,7% по сравнению с прошлогодним апрелем. На втором месте PSA Group с результатом 36 718 проданных автомобилей, что на 81,2% меньше показателя годовой давности.И третий результат в RENAULT Group – 27 740 шт. (Падение 79%)

В период с января по апрель 2020 года спрос ЕС на новые легковые автомобили сократился на 38,5% из-за негативного влияния коронавируса на результаты марта и апреля. На трех из четырех ключевых рынках ЕС регистрации сократились почти вдвое: Италия -50,7%, Испания -48,9% и Франция -48,0%. В Германии спрос сократился на 31,0% за первые четыре месяца 2020 года.

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