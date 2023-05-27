Быстро продать автомобиль, в большинстве случаев, – дело невыгодное. За срочность можно потерять 30-40% рыночной цены. Но если средства нужны "на вчера", придется смириться с убытком.

Есть несколько вариантов быстрой продажи автомобиля, поэтому выбирать один из них нужно исходя из сложившейся ситуации. То есть скорости получения денег – несколько часов или несколько суток. Чем срочнее выкуп вам нужен, тем больше потеряете денег.

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Автовыкуп

Объявлений о срочном автовыкупе очень много как в интернете, так и на авторынках. Этим бизнесом занимаются как небольшие фирмы, так и частные лица. Обычно автомобиль можно продать за несколько часов, правда, цена будет минимальной, чуть ли не в половину от рыночной.

К преимуществам такого способа продаж можно отнести не только скорость, но и удобство. Как правило, "автобизнесмены" имеют коррупционные связи в сервисных центрах МВД, своих нотариусов, контакты в исполнительной службе и т.д. Если с документами на автомобиль не все в порядке, есть просроченные штрафы, аресты, юридический владелец находится в другой стране и т.д., "автобизнесмены" с легкостью решат подобные вопросы. Правда, эти услуги отнимут у стоимости машины еще несколько сотен долларов.

Автоломбард

Если срочно нужны деньги, не всегда есть смысл продавать авто. Можно использовать его в качестве залога в автоломбарде. Как и в обычном ломбарде, машину можно будет выкупить или оставить навсегда.

Автоломбарды можно условно разделить на два типа. Одни требуют, чтобы автомобиль был у них на стоянке, другие разрешают им пользоваться – оперируют только документами. Ставки, проценты и другие условия ссуды за автомобиль, как правило, индивидуальны, поэтому с каждым клиентом ломбарда обсуждаются отдельно. Они зависят как от марки и модели авто, возраста, цены, так и суммы, которая нужна на руки.

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Продажа через интернет-объявление

Объявления на olx.ua, auto.ria.com или rst.ua вряд ли помогут продать автомобиль за считанные часы. Даже если цена будет значительно ниже рыночной, многие потенциальные покупатели заподозрят неладное и будут думать, что это мошенничество, или автомобиль имеет какие-то скрытые дефекты.

Впрочем, после размещения объявления первыми, как правило, звонят по телефону "автобизнесмены", которые готовы купить автомобиль значительно дешевле его рыночной стоимости. Здесь уже многое зависит от умения торговаться и срочности. По этой схеме продать машину можно дороже всего.

Друзья и знакомые

Если вы готовы продать автомобиль несколько дешевле его рыночной цены – неплохим вариантом будет размещение соответствующего поста в соцсетях. Если кто-то из ваших друзей или знакомых находится в процессе поиска авто, ваше предложение может быть для него выгодным. Но речь идет не о часах, а о днях.

С друзьями и знакомыми проще найти компромисс в цене, чем с автобизнесменами. Поэтому если у вас много состоятельных друзей, потеряете в цене меньше. К тому же это будет выгодно обеим сторонам.