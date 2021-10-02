Где арендовать авто, за сколько и какие документы нужны.

Аренда автомобилей в Украине перестала быть дорогой и малодоступной, поэтому воспользоваться ею может практически каждый, кто имеет водительское удостоверение и стаж не менее двух лет.

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Арендовать авто в Украине можно:

В международных прокатных компаниях. Автомобили у них различных классов, практически новые (до трех-пяти лет), но цены высокие. Машины доступны в основном возле международных аэропортов, в центре крупных городов, вблизи вокзалов. Вернуть авто нужно в любой доступный пункт этой же компании. Сервис рассчитан преимущественно на иностранцев, поэтому прайсы привязаны к доллару или евро. Заказать авто нужно на сайте компании или партнера (например, авиакомпании). Можно взять дополнительное оборудование (детское кресло, навигацию), которое нужно заказывать заранее. Страховка включена в цену, но с франшизой. За дополнительную страховку надо доплачивать. В качестве залога блокируется определенная сумма на кредитной карте, поэтому важно, чтобы на ней были свободные деньги или кредитный лимит. Примеры компаний: Avis, Hertz, Budget, Europcar, Sixt.

В национальных прокатных компаниях. Также в наличии авто разных классов, их возраст может быть немного больше (до десяти лет). Парки размещаются в центре городов, промзонах или авто доставляют по месту требования (доставка может быть платной, если это аэропорт или нерабочее время). Заказывать можно как на сайте, так и с помощью звонка или мессенджера. Цены несколько ниже международных компаний, стоимость за сутки тоже зависит от длительности пользования (чем длиннее срок, тем цена суток меньше). Машины застрахованы по автогражданке и КАСКО, франшиза зависит от компании. Перед арендой вместе с платой за услуги берется задаток – от 300 до 1 500 долларов США в любой форме и валюте. В некоторых компаниях возможен прокат без задатка, но тариф в этом случае выше (где-то в полтора раза). Примеры компаний: 7cars, BLS, Rent95, Rentalrcars, Vezemauto, RentalUA, Укр-Прокат.

Каршеринг. Доступен пока не во всех городах Украины. Чтобы взять авто в аренду, нужно пройти регистрацию в специальном мобильном приложении, куда нужно ввести все свои данные и реквизиты платежной карты. Машину можно найти в городе по этому приложению, с его помощью открыть авто или закрыть его. Получить и оставить авто надо в специальных зонах в городе. Оплата поминутная, за километраж или суточная. Выгодно брать на разовые поездки или на короткий срок. Автомобили в возрасте до 10 лет, преимущественно на АКП, брендированные. Чистым каршерингом в Украине занимается компания Getmatcar, прокатом на несколько часов – национальные прокатные компании.

Аренда для такси или перевозок. Большие автопарки такси или частные владельцы сдают авто в аренду посуточно, на неделю или месяц. Главная аудитория таких авто – для работы на такси-агрегаторах, однако можно воспользоваться и для частных нужд. Авто можно взять в автопарках, которые в основном находятся в промзонах. Выбор авто небольшой, а состояние машин может быть неидеальным. Страховка включена, дополнительных услуг обычно нет. Залог невелик – в размере недельной суммы проката (несколько тысяч гривен). Преимущественно авто на газу. Чтобы взять авто в аренду, нужно подъехать в автопарк и подписать договор-соглашение. Примеры компаний – Iamgruop, Ukrtranspark, Southpark.

Также важно на регистрацию авто установлена единая цена

Условия аренды авто в Украине

У компаний по аренде или прокату авто есть типичные требования к заказчикам своих услуг. Обычно они устанавливают ограничения в возрасте (от 21-23 лет) и водительском стаже (не менее 2-3 лет). Но существует и так называемый "фейс-контроль" – при передаче автомобиля менеджер может отказать в услуге без указания причин. Например, если человек показался ему неадекватным.

Обычно автомобиль передают в аренду чистым и с полным баком горючего. Во время приема авто и подписания акта приема-передачи, машину нужно осмотреть и отметить все повреждения, которые есть на ней. Лучше также сделать фото со всех сторон (это обязательное условие некоторых компаний). Это обезопасит арендатора от возможного мошенничества со стороны арендодателя.

Возвращать авто нужно также в чистом виде и с полным баком бензина. Если эти условия не выполнены, арендодатель сначала моет авто, затем осматривает его и заправляет. Все эти расходы он высчитывает с задатка клиента.

Лимит пробега устанавливает каждый арендодатель. Обычно это 300-350 км в сутки. За превышение лимита взимается дополнительная плата. Также оговаривается территория пользования – город, область, вся Украина (за исключением временно оккупированных территорий). Во всех авто для аренды установлены GPS-маячки с возможностью глушения двигателя, поэтому следует не нарушать пределы соглашения.

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Документы, которые нужно предоставить при аренде авто в Украине

Обязательные документы – паспорт, водительское удостоверение, порой – налоговый код ИНН. При заказе авто эти документы передают в виде электронных копий, а при передаче авто должны быть оригиналы. В качестве залога нужно иметь оговоренную сумму денег наличными или на платежной карте (или кредитный лимит на ней).

Основанием для управления автомобилем в Украине может быть только наличие свидетельства о регистрации (техпаспорта авто). Его вместе с удостоверением водителя надо предъявить полиции в случае остановки. Договор аренды или проката силовые ведомства не интересуют, если в автомобиле нет нарушений. Штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе в автоматическом режиме, платит арендатор – современные сервисы позволяют проверить их наличие практически в реальном времени.