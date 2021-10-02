Де орендувати авто, за скільки та які документи потрібні.

Оренда автомобілів в Україні перестала бути дорогою та малодоступною, тож скористатись нею може практично кожен, хто має посвідчення водія та стаж щонайменше два роки.

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Орендувати авто в Україні можна:

У міжнародних прокатних компаніях. Автомобілі в них різних класів, практично нові (до трьох-п'яти років), але ціни найвищі. Машини доступні переважно біля міжнародних аеропортів, в центрі великих міст, поблизу вокзалів. Повернути авто треба в будь-який доступний пункт цієї ж компанії. Сервіс розрахований переважно на іноземців, тому прайси прив'язані до долара чи євро. Замовити авто треба на сайті компанії чи партнера (наприклад, авіакомпанії). Можливо взяти додаткове обладнання (дитяче крісло, навігацію), яке потрібно замовляти заздалегідь. Страховка включена в ціну, але з франшизою. За додаткову страховку треба доплачувати. В якості застави блокується певна сума на кредитній карті, тож важливо, щоб на ній були вільні гроші або кредитний ліміт. Приклади компаній: Avis, Hertz, Budget, Europcar, Sixt.

В національних прокатних компаніях. Також в наявності авто різних класів, їх вік може бути трохи більшим (до десяти років). Парки розміщуються в центрі міст, промзонах або авто доставляють за місцем вимоги (доставка може бути платною, якщо це аеропорт чи неробочий час). Замовляти можна як на сайті, так і за допомогою дзвінка чи месенджера. Ціни дещо нижчі від міжнародних компаній, вартість за добу теж залежить від тривалості користування (чим довший термін, тим ціна доби менша). Машини застраховані за автоцивілкою та КАСКО, франшиза залежить від компанії. Перед орендою разом з платою за послуги береться завдаток – від 300 до 1500 доларів США у будь-якій формі та валюті. В деяких компаній можливий прокат без завдатку, але тариф в цьому випадку вищий (десь в півтора рази). Приклади компаній: 7cars, BLS, Rent95, Rentalrcars, Vezemauto, RentalUA, Укр-Прокат.

Каршерінг. Доступний поки що не в усіх містах України. Щоб взяти авто в оренду, треба пройти реєстрацію в спеціальному мобільному додатку, куди ввести всі свої дані та реквізити платіжної карти. Машину можна знайти в місті за цим додатком, з його допомогою відкрити авто чи зачинити його. Отримати та залишити авто треба в спеціальних зонах у місті. Оплата похвилинна, за кілометраж чи добова. Вигідно брати на разові поїздки чи на короткий термін. Автомобілі віком до 10 років, переважно на АКП, брендовані. Чистим каршерінгом в Україні займається компанія Getmatcar, прокатом на кілька годин – національні прокатні компанії.

Оренда для таксі чи перевезень. Великі автопарки таксі чи приватні власники здають авто в оренду подобово чи на тиждень або місяць. Головна аудиторія таких авто – для роботи на таксі-агрегаторах, однак можна скористатись і для приватних потреб. Авто можна взяти в автопарках, які переважно знаходяться в промзонах. Вибір авто невеликий, а стан машин може бути неідеальним. Страховка включена, додаткових послуг зазвичай нема. Застава невелика – в розмірі тижневої суми прокату (кілька тисяч гривень). Переважно авто на газу. Щоб взяти авто в оренду, потрібно під'їхати в автопарк та підписати договір угоду. Приклади компаній – Iamgruop, Ukrtranspark, Southpark.

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Умови оренди авто в Україні

Компанії з оренди чи прокату авто мають типові вимоги до замовників своїх послуг. Вони встановлюють обмеження у віці (від 21-23 років) та водійському стажі (не менше 2-3 років). Але існує і так званий "фейс-контроль" – під час передачі автомобіля менеджер може відмовити в послузі без вказування причин. Наприклад, якщо людина здалась йому неадекватною.

Зазвичай автомобіль передають в оренду чистим і повним баком пального. Під час прийому авто та підписування акту прийому-передачі машину треба оглянути та відмітити всі пошкодження, які є на ньому. Краще також зробити фото зі всіх сторін (це обов'язкова умова у деяких компаній). Це убезпечить орендаря від можливого шахрайства з боку орендодавця.

Повертати авто треба також у чистому вигляді та з повним баком бензину. Якщо ці умови не виконані, орендодавець спочатку миє авто, потім оглядає його та заправляє. Всі ці витрати він вираховує з завдатку клієнта.

Ліміт пробігу встановлює кожен орендодавець. Зазвичай це 300-350 км на добу. За перевищення ліміту стягується додаткова плата. Також обумовлюється територія користування – місто область, чи вся Україна (за винятком тимчасово окупованих територій). В усіх авто для оренди встановлені GPS-маячки з можливістю глушіння двигуна, тож варто не порушувати межі угоди.

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Документи, які треба надати при оренді авто в Україні

Обов'язкові документи – паспорт, водійське посвідчення, деколи – податковий код ІНН. Під час замовлення авто ці документи передають у вигляді електронних копій, а під час передачі авто мають бути оригінали. В якості застави треба мати обумовлену суму грошей готівкою чи на платіжній карті (або кредитний ліміт на ній).

Підставою для керування автомобілем в Україні може бути лише наявність свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта авто). Його разом з посвідченням водія треба пред'явити поліції у випадку зупинки. Договір оренди чи прокату силові відомства не цікавлять, якщо на автомобілі не створено порушення. Штрафи за порушення правил дорожнього руху, в тому числі в автоматичному режимі, сплачує орендар – сучасні сервіси дають змогу перевірити їх наявність практично в реальному часі.