Швидко продати автомобіль, у більшості випадків, - справа невигідна. За терміновість можна втратити 30-40% ринкової ціни. Але якщо кошти потрібні "на вчора", доведеться змиритись зі збитками.

Є декілька варіантів швидкого продажу авто, тому обирати один з них треба, виходячи з наявної ситуації. Тобто швидкості отримання грошей – кілька годин чи кілька діб. Чим більш терміновий викуп вам потрібен, тим більше втратите грошей.

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Автовикуп

Оголошень про терміновий автовикуп дуже багато як в інтернеті, так і на авторинках. Цим бізнесом займаються як невеликі фірми, так і приватні особи. Зазвичай автомобіль можна продати за кілька годин, щоправда ціна буде мінімальною, чи не в половину від ринкової.

До переваг такого способу продажу можна віднести не тільки швидкість, але й зручність. Як правило “автобізнесмени” мають корупційні зв’язки у сервісних центрах МВС, своїх нотаріусів, контакти у виконавчій службі тощо. Якщо з документами на автомобіль не все гаразд, є прострочені штрафи, арешти, юридичний власник знаходиться в іншій країні тощо, “автобізненсмени” з легкістю розв'яжуть подібні питання. Щоправда, ці послуги віднімуть від вартості машина ще кількасот доларів.

Автоломбард

Якщо терміново потрібні гроші, не завжди є сенс продавати авто. Можна використати його в якості застави у автоломбарді. Як і у звичайному ломбарді, потім машину можна буде викупити або залишити назавжди.

Автоломбарди умовно можна поділити на два типи. Одні вимагають, щоб автомобіль був у них на стоянці, інші дозволяють ним користуватись – оперують лише документами. Ставки, відсотки та інші умови позики за автомобіль, як правило, індивідуальні, тому з кожним клієнтом ломбарду обговорюються окремо. Вони залежать як від марки та моделі авто, його віку, ціни, так і суми, яка потрібна на руки.

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Продаж через інтернет-оголошення

Оголошення на olx.ua, auto.ria.com або rst.ua навряд чи допоможуть продати автомобіль за лічені години. Навіть якщо ціна буде значно нижче ринкової, багато хто з потенційних покупців запідозрить неладне і буде думати що це шахрайство, або автомобіль має якісь приховані дефекти.

Втім, після розміщення оголошення першими, як правило, телефонують “автобізнесмени”, які готові купити авто значно дешевше його ринкової ціни. Тут вже багато чого залежить від вміння торгуватись та власне терміновості. За цією схемою продати авто можна найдорожче.

Друзі та знайомі

Якщо ви готові продати автомобіль дещо дешевше його ринкової ціни – непоганим варіантом буде розміщення відповідного посту у соцмережах. Якщо хтось з ваших друзів чи знайомих перебуває у процесі пошуку авто, ваша пропозиція може буди для нього вигідною. Правда, тут йдеться не про години, а про кілька днів, поки ви отримаєте гроші.

З друзями та знайомими простіше знайти компроміс у ціні, ніж з “автобізнесменами”. Тому якщо у вас багато заможніх друзів, втратите в ціні найменше. До того ж це буде вигідно обом сторонам.