Несмотря на то что Киев поставлен на паузу из-за паники и карантина, на Шулявском путепроводе не прекращается работа по строительству съездов.

По состоянию на сейчас там завершается работа по обустройству тротуаров и дорожных бортов на боковых съезде и заезде, идет установка стоек отбойника. На съезде на Святошино идет укладка финального слоя ЩПТ с цементом под асфальтирование.

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Ход работ снял и опубликовал на своем YouTube-канале городской обозреватель Павел Авдокушин. По его словам, на большую часть вновь установленных опор освещения уже установили LED-светильники.

Напомним, 28 декабря мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по реконструированному Шулявскому путепроводу, проехавшись по нему на квадроцикле в образе св. Николая (но без бороды). Полностью объект будет готов после сноса цеха №5 завода “Большевик” и строительства на его месте третьей части неполной "клевера". Полностью его планируют достроить к лету.

Отметим, до сих пор препятствием для строительства одного из съездов является цех завода "Большевик" – Кличко готов сам снести его бульдозером, при этом город заплатить за него государству отказывается.

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