Незважаючи на те що Київ поставлений на паузу через паніку та карантин, на Шулявському шляхопроводі не припиняється робота з будівництва з'їздів.

Станом на зараз там завершується робота по облаштуванню тротуарів і дорожніх бортів на бічних з'їзді і заїзді, йде установка стійок відбійника. На з'їзді на Святошин йде укладання фінального шару ЩПС з цементом під асфальтування.

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Хід робіт зняв і опублікував на своєму YouTube-каналі міський оглядач Павло Авдокушин. За його словами, на більшу частину знову встановлених опор освітлення вже встановили LED-світильники.

Нагадаємо, 28 грудня мер Києва Віталій Кличко відкрив рух по реконструйованому Шулявському шляхопроводу, проїхавшись по ньому на квадроциклі в образі св. Миколая (але без бороди). Повністю об'єкт буде готовим після знесення цеху №5 заводу «Більшовик» і будівництва на його місці третьої частини неповної “конюшини”. Повністю його планують добудувати до літа.

Відзначимо, до сих пір перешкодою для будівництва одного з з'їздів є цех заводу “Більшовик” - Кличко готовий сам знести його бульдозером, при цьому місто заплатити за нього державі відмовляється.

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