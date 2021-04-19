Один из героев книги "Народные броневики" – КрАЗ, который должен был быть баней, но стал броневиком. Вроде "Безумного Макса" (MedMax) его назвали "Безумным Укром", сокращенно "МедУкр".

В гражданской жизни это был КрАЗ-64431, который возил стройматериалы. У него 280-сильный двигатель, колесная формула 6х4 и не слишком высокая максимальная скорость – 75 км/ч. После некоторых технических доработок его начали обивать бронью.

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Прицеп из защиты получил только камуфлированную окраску. Основные манипуляции по бронированию проводили с кабиной КрАЗа. Лежанку заменили на два боковых сиденья, а в задней стенке установили двери на случай эвакуации. Боковые бронещиты окон поднимаются вручную и держатся на магнитах. Люки на лобовых окнах поднимаются с помощью электроприводов. Они бронированные по 4 классу защиты и держит заряд АК и СХД. Имеют семь слоев стекла, между которыми пленка и общая толщина составляет 45 миллиметров. Их делала столичная компания под заказ для штурмовых "Уралов" и КамАЗов 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Корпус "МедУкра" защищенный броней из инкассаторских микроавтобусов, с частично доваренными уголками, а внутри – резиновая лента. Также некоторые участки прикрыты отходами от бронежилетних плит 6-го класса защиты. Сверху кабины и на передней части наварена противоосколочная сетка. Топливные баки бронированные, а капот – нет. Бампером из швеллера вообще можно толкать БТРы.

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Еще больше интересного об этом и других самодельных броневиках Донбасса, которые спасали жизни украинских военных – в книге Сергея Каминского "Народные броневики". В ней описаны знаковые самодельные броневики, которые создали активисты для защитников Украины начиная с 2014 года.

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