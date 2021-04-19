Один з героїв книги "Народні панцерники” – КрАЗ, який мав бути лазнею, але став броньовиком. На кшталт "Божевільного Макса" (MedMax) його назвали "Божевільним Українцем", скорочено "МедУкр".

У цивільному житті це був КрАЗ-64431, який возив будматеріали. В нього 280-сильний двигун, колісна формула 6х4 та не дуже висока максимальна швидкість – 75 км/год. Після деяких технічних доробок його почали оббивати броньою.

Також цікаво: українці зробили броньовик “крокодил” за стандартами НАТО

Причіп із захисту отримав тільки камуфльоване фарбування. Основні маніпуляції щодо бронювання проводили із кабіною КрАЗу. Лежанку замінили на два бічні сидіння, а в задній стінці встановили двері на випадок евакуації. Бічні бронещити вікон підіймаються вручну та тримаються на магнітах. Люки на лобових вікнах піднімаються за допомогою електроприводів. Воно броньоване за 4 класом захисту і тримає набій АК та СГД. Має сім шарів скла, між якими плівка і загальна товщина становить 45 міліметрів. Їх робила столична компанія під замовлення для штурмових “Уралів” та КамАЗів 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Корпус “МедУкра” захищений бронею з інкасаторських мікроавтобусів, частково з довареними кутиками, а всередині – гумова стрічка. Також деякі ділянки прикриті відходами від бронежилетних плит 6-го класу захисту. Згори кабіни та на передній частині наварені протиосколкові сітки. Паливні баки броньовані, а капот – ні. Бампером зі швелера взагалі можна штовхати БТРи.

Також цікаво: з чого зробили у 2014 році український “броньовик”

Ще більше цікавого про цей та інші саморобні броньовики Донбасу, які рятували життя українських військових – у книзі Сергія Камінського "Народні панцерники”. В ній описані знакові саморобні броньовики, яких створили активісти для захисників України починаючи з 2014 року.

До 25 квітня книгу можна замовити за акційною ціною 400 грн. Це сучасне повнокольорове військово-історичне ілюстроване видання на глянцевому папері у твердій обкладинці. Книга на 224 сторінки містить QR-коди з посиланнями на відео та додаткові фотографії.

Щоб замовити книгу, зв'яжіться з видавцем через Viber, Whatsapp, Telegram за номером +38(099)10-54-999, Facebook або folkarmour@ukr.net.