Как из обычного фургона сделали мобильную стоматологию: фото

Инициатором проекта стал частный стоматолог из Нетишина Виталий Яворский. Об этом сообщает Нетишинская городская военная администрация.

К нужному делу присоединились соответствующие службы Хмельницкой АЭС, которые нашли и помогли подготовить грузовой автомобиль с кубообразным фургоном из сэндвич-панелей.

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Изотермический фургон на базе автомобиля Foton BJ1069 получил генераторную станцию для необходимого электроснабжения 220 В. Ее смонтировали во внешней нише, что ни раздражающим шумом, ни выхлопами не помешает работе медиков. Генератор будет питать внутреннее освещение, медицинское оборудование и кондиционер.

Внутреннее обустройство салона также переработано. Изнутри стены и потолок обшили новым материалом, который можно при уборке мыть и увлажнять. Пол также устелили по принципу легкой и удобной уборки.

Базовое шасси Foton BJ10 не новое, изготовлено в 2011 году, но имеет хорошее техническое состояние. Здесь стоит рядный 4-цилиндровый двигатель Phaser 135T мощностью 101 л.с. и 7-ступенчатая коробка передач.

Назвать специализированный автомобиль экономичным можно, но по сравнению с классическими каретами скорой медицинской помощи он все-таки сильно отличается, потребляя не 10, а где-то в пределах 15 литров солярки на 100 километров пробега. Здесь сказывается большая парусность довольно высокого кубообразного фургона.

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В информационном сообщении мэрии Нетешина не сказано о дальнейшем статусе мобильной стоматологии. По назначению она может быть передана военным медикам или же работать с местными стоматологическими бригадами с выездами в прифронтовые территории вахтовым методом.

Фото: мэрия Нетешина