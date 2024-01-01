Як зі звичайного фургона зробили мобільну стоматологію: фото

Ініціатором проєкту став приватний стоматолог з Нетішина Віталій Яворський. Про це сповіщає Нетішинська міська військова адміністрація.

До потрібної справи долучилися відповідні служби Хмельницької АЕС, які знайшли та допомогли підготувати вантажний автомобіль з кубоподібним фургоном із сендвіч-панелей.

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Ізотермічний фургон на базі автомобіля Foton BJ1069 отримав генераторну станцію для необхідного електропостачання 220 В. Її змонтували в зовнішній ніші, що ні дратівливим шумом, ні вихлопами не заважатиме роботі медиків. Генератор буде живити внутрішнє освітлення, медичне обладнання та кондиціонер.

Внутрішнє облаштування салону також перероблено. Зсередини стіни й стелю обшили новим матеріалом, який можна при прибиранні мити й зволожувати. Підлогу також встелили за принципом легкого та зручного прибирання.

Базове шасі Foton BJ10 не нове, виготовлене в 2011 році, але має добрий технічний стан. Тут стоїть рядний 4-циліндровий двигун Phaser 135T потужністю 101 к.с та 7-ступенева коробка передач.

Назвати спеціалізований автомобіль економічним можна, але у порівнянні з класичними каретами швидкої медичної допомоги він все-таки сильно відрізняється, споживаючи не 10, а десь в межах 15 літрів солярки на 100 кілометрів пробігу. Тут дається взнаки велика парусність доволі високого кубоподібного фургона.

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В інформаційному повідомленні мерії Нетішина не сказано про подальший статус мобільної стоматології. За призначенням вона може бути передана військовим медикам або ж працювати з місцевими стоматологічними бригадами з виїздами у прифронтові території вахтовим методом.

Фото: мерія Нетішина