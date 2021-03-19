Водители изучили места установки камер и научились притормаживать перед ними. Однако общие показатели аварийности после установки камер значительно возросли.

С начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

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Так 01.06.2020 зафиксировано 57 880 событий, а за 31.12.2020 – 10 785, уменьшение в 5 раз. Как следствие – в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены камеры. Однако общее количество ДТП с января 2021 года в Киеве выросло на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Киевской области количество ДТП увеличилось на 45%.

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 48 камер, которые расположены в Киеве, Киевской и Львовской областях. Также с 15 февраля этого года камеры автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.