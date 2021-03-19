Водії вивчили місця встановлення камер і навчились пригальмовувати перед ними. Проте загальні показники аварійності після встановлення камер значно зросли.

З початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі.

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Так 01.06.2020 зафіксовано 57 880 подій, а за 31.12.2020 – 10 785, зменшення в 5 разів. Як наслідок — в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені камери. Проте загальна кількість ДТП за січень 2021 р. у Києві зросла на 7,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В Київській області кількість ДТП збільшилась на 45%.

Наразі автоматично фіксують правопорушення 48 камер, які розташовані в Києві, Київській та Львівській областях. Також з 15 лютого цього року камери автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36.