Развитие рынка автострахования идет не быстро, но уверенно. За последние пять лет прогресс становится очевидным.

Несколько показателей, наглядно свидетельствуют о росте и качественных изменениях, произошедших на рынке автострахования за 5 лет (2015-2019 гг.).

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Количество договоров ОСАГО увеличилось на 1,2 млн. (С 6,8 млн. до 8 млн. шт.)

Страховые суммы увеличились в 2,6 раза (с 50 тыс. грн до 130 тыс. грн за вред имуществу, со 100 до 260 тыс. грн. за ущерб жизни и здоровью).

Объем страховых платежей вырос в 1,7 раз (с 3 млрд. до 51млрд. грн.)

За 5 лет сделано почти 600 тыс. выплат пострадавшим в ДТП

Пострадавшим выплачено почти 9 млрд. грн. страховых возмещений

Средняя страховая выплата выросла в 1,7 раза (с 10,2 до 17,6 тыс. грн.)

Количество выплат по европротоколу выросло почти в 4 раза (с 12,5 тыс. до 47,5 тыс. шт.), Каждая третья выплата осуществляется по европротоколу

МТСБУ выплатило из гарантийных фондов более 623 млн. грн., в том числе:

За незастрахованных виновников ДТП: 435 млн. грн.

За неплатежеспособные страховые компании и СК-банкротов: 140 млн. грн.

Средний срок урегулирования сократился более чем в два раза: до 88 дней

Количество жалоб на страховщиков ОСАГО уменьшилось в полтора раза (с 2,5 тыс. до 1,8 тыс. шт.)

Заключено 2 млн. электронных договоров ОСАГО

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