Розвиток ринку автострахування йде не швидко, але впевнено. За останні п’ять років прогрес стає очевидним.

Декілька показників, що наочно свідчать про зростання та якісні зміни, що відбулись на ринку автострахування за 5 років (2015-2019 р.р.).

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Кількість договорів ОСЦПВ збільшилася на 1,2 млн. (з 6,8 млн. до 8 млн. шт.)

Страхові суми збільшились в 2,6 рази (з 50 тис. грн до 130 тис. грн за шкоду майну; з 100 до 260 тис. грн. за шкоду життю та здоров’ю).

Обсяг страхових платежів зріс в 1,7 разів (з 3 млрд. до 5,1 млрд. грн.)

За 5 років зроблено майже 600 тис. виплат постраждалим в ДТП

Постраждалим сплачено майже 9 млрд. грн. страхових відшкодувань

Середня страхова виплата зросла у 1,7 рази (з 10,2 до 17,6 тис. грн.)

Кількість виплат за європротоколом зросла майже в 4 рази (з 12,5 тис. до 47,5 тис. шт.), кожна третя виплата здійснюється за європротоколом

МТСБУ виплатило з гарантійних фондів понад 623 млн. грн., в тому числі:

За незастрахованих винуватців ДТП: 435 млн. грн.

За неплатоспроможні страхові компанії та СК-банкрути: 140 млн. грн.

Середній строк врегулювання скоротився більше ніж в два рази: до 88 днів

Кількість скарг на страховиків ОСЦПВ зменшилась в півтора рази (з 2,5 тис. до 1,8 тис. шт.)

Укладено 2 млн. електронних договорів ОСЦПВ

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